Troøyen klar for Bakgården med ny singel

I forkant av Harald Troøyens nye album "Baggen" slipper han singelen "Kongen kommer", som er en av sangene skal spille på Bakgården.

– Sangen er en hyllest til Kong Harald og til "Knutsen og Ludvigsen" som skrev "Kanskje kommer kongen". "Kongen kommer" handler om at Kongen vil dra til byen vår, Pølsestad (tidligere Harstad – som er et dårlig navn …) fordi her lages de herligste pølser. Kongen elsker pølser. Han er lei av reker, aspik og champagne. Derfor drar han til oss i nord, sier Troøyen om den nye låta.