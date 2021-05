nyheter

Harstad mottar totalt i overkant av 1,7 millioner kroner i grasrotmidler til sine mottakere for første tertial i 2021. Kommunen hadde 9310 givere. I Troms og Finnmark fylke ble det generert over 17 millioner kroner i samme periode.

De fire første månedene i 2020 endte på 225 millioner kroner, mens i år endte andelen på 245 millioner kroner for samme periode. En økning på over ni prosent. Grasrotandelen kan igjen notere seg en toppnotering for årets fire første måneder.