I juni fortsetter utgravningen i Tore Hunds rike

I 2019 og 2020 gjennomførte Norges Arktiske Universitetsmuseum/ Tromsø Museum i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune to uker med utgravning av en del av tufta etter stornaustet. I tillegg til et aktivitetsområde som ligger tett inntil. Utgravningen har så langt vist at stornaustet har hatt flere bruksfaser, der den eldste dateringen er fra vikingtid (862-992 e.Kr) og en siste fase i middelalderen (1184-1282 e.Kr), heter det i rapporten fra utgravningen så langt.

I 2019 ble også teorien om at man kanskje hadde funnet naustet til Tore Hund lansert. Den kjente vikinghøvdingen ble født rundt år 990 og døde en gang etter 1030. Tore Hund tilhørte det øverste sjiktet blant de norske kysthøvdingene i 1020-årene og hadde sete på Bjarkøy. Han var en av lederne i kampen mot Olav den hellige, som endte i slaget på Stiklestad 1030.