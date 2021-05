De holdt barnas tale: – Gratulerer med dagen!

nyheter

Jentene var innom flere tema i talen, som ble en aldri så liten historietime.

– Norge er et demokratisk land som betyr at alle er med på å bestemme. Det er ikke alle barn som har det like trygt og godt som barn i Norge. På grunn av Norges grunnlov får vi si vår mening, uansett, alder, hudfarge eller nasjonalitet. Det betyr ikke at vi får lov til å mobbe eller true noen på bakgrunn av hvem de er. Alle skal behandles med respekt og være trygge. Og alle får være med på festen uansett hvor de kommer fra, sa Malin under talen.

– Det er viktig å tenke på hvor heldige vi er i Norge. La oss kle oss i våre fineste klær, og vise respekt for hva våre forfedre og -mødre har bygget opp.

Nå er feiringen i gang. Slik startet speiderne dagen Allerede klokken 07 var speiderne på plass ved Heggen skole og klar til å starte sin planlagte rute via Kongestøtta på toppen av Harstadgårdsbakken.

De talte også om det første barnetoget der jenter også fikk være med.

– Jenter fikk først gå i 17. mai-tog i 1889. Ikke med flagg, men med blomsterkrans, sa Ylva.

Jentene var svært fornøyde med å få lov til å holde årets tale.

Ylva Larsen Mortensen forteller at hun var litt nervøs under talen, men at opptaket ble bra straks hun klarte å slutte å le.

– Det var litt morsomt å få holde talen som representerer barn i Harstad. Det har vært en gøy prosess å få lov å skrive talen til ære for alle barn i Harstad, og det er jeg stolt over, sier hun.

Talen ble avsluttet med en fiolinsolo av Malin Knutsen. Du kan se det på nytt i direktesendingen fra 17. mai.