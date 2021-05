15 leger i nordnorske kommuner slår alarm om geografisk omfordeling av vaksiner

nyheter

Regjeringen endret som kjent vaksinestrategien fra og med uke 23. Brevet fra legene, datert 16. mai er send til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Når en stor andel av vaksiner skal settes i uke 29-31 er legenes største bekymringer følgende:

- De frykter at vi ikke klarer ikke skaffe nok personell til å gjennomføre forsvarlig vaksinasjon

- Å klare å sette et så stort volum vaksiner under fellesferien, vil gjøre innkalling og logistikk ytterligere krevende

- Trolig økt risiko for å måtte kassere vaksinedoser





Avslutningsvis vil legene påpeke at de erfarer at sentrale myndigheter har manglende forståelse for arbeidet kommunene allerede har lagt ned for å kunne gjennomføre vaksinasjonen. Det er et stort apparat som er vanskelig å snu på kort varsel. Uforutsigbarheten fra staten oppleves urimelig og unødvendig, fastslår de. Legene ber om at de varslede endringene i vaksinestrategien ikke iverksettes, og at vaksinasjonen gjennomføres som tidligere angitt.

I brevet skriver de også:

Vi viser til brev fra kommuneoverlegene i Vestlandet fylke, datert 14.5.21. Inspirert av dette ønsker vi å gi en tilnærmet likelydende tilbakemelding. Det siste forslaget om geografisk omfordeling av vaksiner vil føre til store problemer med effektiv gjennomføring av vaksinasjon av befolkningen i våre kommuner. Kommuneoverleger/ smittevernleger har tidligere uttrykt bekymring for stadige endringer i vaksinestrategien med korte frister og mangelfull informasjonsflyt til kommuneoverlegene. Vi opplever fortsatt at arbeidsoppdraget vårt blir formidlet gjennom media/pressekonferanser.

Det er kommunene som utfører vaksinasjonen av befolkningen. Arbeidet er meget krevende både med hensyn til logistikk, tilstrekkelig personell og driftsmessige forhold i kommunen. Det kommuniseres fra sentrale myndigheter at kommunene skal være fleksible, selv om kommunene ikke alltid har mulighet til dette i praksis. Dette blir særlig problematisk i forbindelse med ferieavvikling i sommermånedene, både på personellsiden og for målgruppen for vaksinene.

Vi har stor forståelse for den geografiske omfordelingen som ble gjennomført i mars, men vi oppfatter at premissene nå synes å være endret og stiller derfor spørsmålstegn ved nytteverdien av en ytterligere omfordeling. FHI påpeker i sitt grunnlag at effekten av tiltaket er størst ved lav andel vaksinerte og fallende ved økte vaksineleveranser. Siden det nå også knyttet en rekke goder til vaksinestatus, er denne skjevfordelingen også etisk problematisk.

På bakgrunn av gjentatt informasjon om økte vaksineleveranser i mai/juni har kommunene allerede ansatt helsepersonell og annet støttepersonell til vaksinasjon i dette tidsrommet. I tillegg har vi dimensjonert vår bemanning på bakgrunn av tidligere kommuniserte vaksineleveranser for juli, som er den måneden der det mest utfordrende å få fatt i tilstrekkelig kvalifisert personell. Bemanningen av helse og omsorgstjenestene i våre kommuner er allerede fullt utnyttet i sommermånedene.

Vaksinasjonsarbeidet konkurrerer om samme personell til vikaroppdrag i sommer. Allerede før forslaget om ny geografisk omfordeling har vi vært bekymret for gjennomføring av vaksinasjonen i juli. Dette med bakgrunn i personellmangel på grunn av ferieavvikling (jf ferieloven), og innbyggernes feriereiser. Dette er problemstillinger vi allerede har tatt opp med Statsforvalterens vaksinekoordinator.

Brevet er undertegnet av:

Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege i Senja og Sørreisa kommune

Jonas Holte, kommuneoverlege i Harstad kommune.

Kristin Vik Hagerupsen, smittevernlege i Harstad kommune.

Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege i Narvik kommune.

Marta Prytz Strand, kommuneoverlege i Lødingen kommune.

Thomas Bakkeid, kommuneoverlege i Kvæfjord kommune.

Nadezda Wessel, kommuneoverlege i Tjeldsund og Evenes kommune.

Øyvind Roarsen, kommuneoverlege i Nordreisa kommune.

Lars Nesje, kommuneoverlege i Astafjordlegen kommune.

Titus R. Baston, kommuneoverlege i Skjervøy kommune.

Anita Monsen, kommuneoverlege i Kåfjord kommune.

Kjell Nysveen, kommuneoverlege i Kvænangen kommune.

Drude Bratlien, smittevernlege i Sør-Varanger kommune.

Karsten Kehlet, smittevernlege i Senja og Sørreisa kommune.

