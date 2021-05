«Jenny» selger sex i Tromsø – hun frykter at fjerning av sexkjøpsloven vil gjøre hverdagen hennes farligere

nyheter

«Jenny» er fra Tyskland, og selger sex over hele Norge, også i Tromsø. Til iTromsø forteller hun at hun frykter at sexarbeideres hverdag vil bli farligere dersom sexkjøpsloven fjernes i Norge, slik Høyre har programfestet det.

– Mange jenter vil slutte å komme til Norge hvis det blir lovlig å kjøpe sex i Norge. Vi kommer hit fordi det er kriminelt å kjøpe sex. Så lenge det er ulovlig, kan ikke de mennene vi møter lage noen problemer, sier hun og peker på at hun som sexarbeider da kan involvere politiet.