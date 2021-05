Fortrengt og tilsidesatt til fordel for lekeplass, nå får de stell

nyheter

– Da ble benkene henslengt bakom Havnepaviljongen, og der har de ligget, sammen med annet skrot, blant annet en frakoblet gassbeholder, og som en « velkomst» til båtfolket.! Trist syn! skriver Arvid Eliseussen i en e-post til HT-redaksjonen.

– Jeg tok kontakt med driftsansvarlig for Kaikanten kafé og spurte om tillatelse til å flytte de litt fram og påføre de maling. Selvsagt! var svaret. Jeg, og mange med meg syns lite om at de benkene med ryggstø bare ble kastet. De var helt anvendelig for oss med både dårlige bein og balanse. Dessuten, de var faktisk en gave til byen, og det tar seg dårlig ut å bare skrote dem uten videre, til fordel for en lekeplass.

– Nå håper jeg de to som er igjen får en rettmessig plass. Vi er tross alt over 4000 innbyggere over 67 år. Hvorfor ikke legge forholdene litt til rette også for vårt behov? slutter Eliseussen.