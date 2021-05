nyheter

HRS har hatt superuke med utvidede åpningstider i Harstad tidligere i mai, men det så ut til at inneklemt fredagen var dagen alle skulle levere, for det ble kø for å kvitte seg med søppel ned til anlegget på Stangnes.

– Rimelig lang kø fra HRS i dag. Den strekker seg nesten til Shell Åsby, skriver en HT-tipser ved 12.30-tida.