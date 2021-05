Haakon (22) fra Borkenes er nominert til Norges hyggeligste kassamann: – Jeg liker å tulle med kundene for å få opp humøret

nyheter

Søndag 16. mai blir det avgjort hvem som stikker av med seieren. Bandt 16 finalister er Haakon Kipsgård den eneste fra nord, og han er stolt og ydmyk over oppmerksomheten.



– Jeg fikk beskjed fra sjefen om å ordne meg på håret for noen uker siden. Da jeg møtte opp, fikk jeg vite at jeg var nominert i ukebladet Hjemmet sin konkurranse. Jeg ble sjokkert over nyheten. Det var helt spesielt og helt uforventet. Jeg er veldig ydmyk og setter veldig pris på det, forteller Kipsgård.

Mottar gode tilbakemeldinger

Daglig leder ved Coop Extra Borkenes, Lars-Ivar Ingebrigtsen, forteller dette han er veldig fornøyd med Kipsgård.