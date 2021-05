Får oppfylt ønsker om trafikksikkerhet: – Synd at det trengs en aksjon for å sette søkelys på dette

nyheter

Onsdag hadde FAU ved Borkenes skole og Kvæfjord kommune en kampanje for tryggere skolevei. De ønsker seg gangoverfelt, skilting, gjerder og gangvei i området ved skolen og barnehagen på Borkenes.

Jente og bil kolliderte like ved politiet, som delte ut boller for trafikksikkerhet FAU ønsker fotgjengerfelt ved Borkenes skole. Onsdag morgen kolliderte ei jente og en bil da jenta syklet over veien der fotgjengerfeltet er ønsket. Det skjedde mens politiet delte ut boller like i nærheten.

Teknisk leder i Kvæfjord kommune Ole Øystein Lindebø er glad for at foreldrene tar initiativ, og sier at kommunen kontinuerlig jobber for å bedre trafikksikkerheten i bygda.