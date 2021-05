Disse anbefales å teste seg etter bekreftet smittetilfelle

nyheter

De som bes teste seg er:

Reisende med Fjorddronningen fra Harstad til Engenes, Brøstadbotn, Finnsnes og Tromsø 10. mai- 12. mai.

Harstad kommune anbefaler også alle som var på Peppes pizza i Harstad tirsdag 11. mai mellom kl. 20:00 – 21:00 å teste seg.

På grunn av et bekreftet smittetilfelle hos en ansatt på hurtigbåten Fjorddronningen, bes alle passasjerer på strekningen Harstad-Engenes-Finnsnes-Tromsø den 10., 11. og 12. mai teste seg.

Det ble onsdag 12. mai 2021 kjent at en ansatt på hurtigbåten har testet positivt for Covid-19. Alle passasjerer som har reist med Fjorddronningen (Harstad-Tromsø) den 10., 11. og 12. mai oppfordres til å teste seg.

Båten har anløpssted Harstad, Engenes, Finnsnes og Tromsø. Passasjerer som har reist med denne båten og har symptomer bør teste seg ved første anledning. For øvrig anbefales test for de uten symptomer på dag 3-7 etter reise. De som ikke har symptomer, trenger ikke å gå i karantene.



– Det er ekstra viktig å følge smittevernreglene de første 10 dagene etter reisen. Ha få nærkontakter, hold avstand, husk hånd- og hostehygiene og altså ha lav terskel for å teste seg, melder Harstad kommune.

I tillegg anbefales alle som var på Peppes pizza i Harstad tirsdag 11. mai mellom kl. 20:00 – 21:00 å teste seg. Har du symptomer, gå i karantene og test deg så raskt som mulig. Dersom du var på Peppes, men ikke har symptomer, anbefales du å ta en test i perioden 14. – 18.mai.



Luftveisklinikken er åpen for testing også torsdag 13. mai.