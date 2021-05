– Selv ikke slanger skremmer måkene fra å bygge reir på biltaket vårt

nyheter

I en e-post til HT-redaksjonen skriver Strimp:

– I dag skjedde det igjen. Et måkepar har forelsket seg i bilen vår. Tre dager nå har måkene bygd reir på taket. Bilen er i daglig bruk, men byggearbeidet skjer på natten. Det står et godt utvalg av biler utenfor eiendommen vår, men det konkluderes med at måkene har en forkjærlighet for Peugeot.

– Var inne på tanken om å la reiret bli ferdig, og eggene komme. Så for meg å kjøre rundt å tilby ferske måseegg levert direkte fra reir. Vi har blitt fortalt at innkjøp av slanger skulle hjelpe/skremme måkene. Dro til en lekebutikk å handlet inn slanger for 500 kroner, men måkene her nord vet visst ikke hvor farlige de er. De satte seg på dem og koste seg.

Vi må nok fortsette arbeidet med å fjerne reir fra bilen om morgenen, konkluderer Strimp.