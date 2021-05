Nå skal hurtigbåtene gå 17. mai likevel

nyheter

Mandag skrev Harstad Tidende at kansellerte hurtigbåter på 17. mai skapte reaksjoner hos personer som er avhengig av å reise med båt for å komme seg til skole og jobb.

Reaksjonene kom på bakgrunn av at tirsdag 18. mai er en vanlig hverdag, som betyr at mange har behov for å reise med hurtigbåt dagen før.