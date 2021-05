Harstad skal markere 22. juli

nyheter

Aps Else Marie Stenhaug fikk tirsdag et samlet formannskap med på å behandle en kommunal markering av at det er ti år siden terrorangrepet 22. juli 2011.

Bombeangrepet på regjeringslokalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene som har rammet Norge etter 2. verdenskrig.

– Mange kommuner velger å markere dagen, det bør også Harstad kommune, mener Stenhaug.

Det sa et enstemmig formannskap ja til.