Brygga Eiendom søkte for få måneder siden om dispensasjon for å rive Gammelbrygga i sentrum. Bonord har prosjektert et helt nytt boligkompleks på tomta, som åpner for å bygge inntil 25 leiligheter.

Norconsult AS er ansvarlig søker for denne søknaden om tillatelse til tiltak ved Havnegata. Tiltakshaver er Brygga Eiendom AS.