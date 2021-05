nyheter

Daglig leder Torstein Broderstad synes det er stas at de som et firma fra Nord-Norge kan gjøre en så stor jobb for lageret sørpå.

– Det er kjempeartig rett og slett. Asko er et kjempestort firma med et gigantisk anlegg, så det er litt utradisjonelt at en bedrift fra nord får levere en slik jobb for dem, sier han.