Den nye adkomstveien vil de ha fra E10 og ned til området der dagens fotballbane er lokalisert (se bildet). Den mener de vil løfte Evenskjer som kommunesenter og bidra til næringsutvikling og vekst, men også gjøre området langt tryggere for myke trafikanter.

– Trafikkfarlig

Det er særlig sørsiden av kommunen, med et presset handelssenter på Evenskjer, SV mener trenger nye løsninger på grunn av dårlig trafikksikkerhet, og for å legge til rette for vekst.