Helle (19) føler hun ikke får den hjelpen hun trenger - nå flytter hun fra Harstad

Da Helle var 12 år fikk hun diagnosen depresjon. I ettertid har hun også fått diagnosene PTSD og bipolaritet, og blir nå utredet for en generell personlighetsforstyrrelse. De psykiske plagene har medført at hun har vært innom mange forskjellige behandlingsformer og medisiner de siste årene, og har flere ganger hatt behov for plass på distriktspsykiatrisk senter.

I løpet av de to siste årene har hun vært innlagt på fire ulike sengeposter, men det er spesielt på Harstad Distriktspsykiatriske Senter (DPS) hun mener hjelpen ikke strekker til.