Killie fra Tjeldsund er gruppeleder for Høyre i fylkestinget og andrekandidat på Troms-lista til stortingsvalget. Aronsen er førstekandidaten til Venstre i Troms. Med seg i oppfordringen rettet mot fylkesrådet har de også Ørjan Albrigtsen (KrF), ordfører i Skjervøy.

– Som gruppeleder har jeg fått mange henvendelser fra pendlere og næringsdrivende om at fergeprisene har økt uforholdsmessig mye de siste årene. Utviklingen er en trussel mot bosetting og næringsutvikling i øysamfunn som er avhengig av fergen. Jeg forventer nå at fylkesrådet i Troms og Finnmark følger opp intensjonen revidert nasjonalbudsjett og reduserer fergeprisene allerede fra høsten av, understreker Christine B. Killie i et presseskriv.