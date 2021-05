– Barnefamilier er taperne når det kommer til den nye Autopass-ordningen på fergene

nyheter

Etter at HT omtalte den nye Autopass-ordningen som tredde i kraft har mange uttalt seg om saken på sosiale medier, blant annet på Harstad Tidendes Facebook-side.

Delte meninger i fergekøa om ny autopass-ordning: Ikke alle har råd å betale forhåndsbeløpet Mandag 3. mai er første dag med ny autopass-ordning, som fylkesrådet i Troms og Finnmark vedtok for fergene i fylket allerede 15. desember i fjor. Passasjerene har splittede meninger om ordningen.

En av de som har mye på hjertet angående ordningen er Svein-Olaf Flygel. Han bor sammen med familien på Sandsøya og pendler til Harstad på grunn av jobb.

3. mai øker prisene: – Dette går ut over de som reiser hver dag Når Autopass innføres for kjøretøy på ferge, økes prisene for dem som ikke tar det i bruk med 20 prosent. Det har fått flere fergereisende til å reagere.

Før den nye ordningen kom var det mulig å kjøpe et månedskort som kostet rundt 2300 kroner. Nå får man en rabatt om man har Autopass. Hvis du går inngår en forskuddsavtale betaler du inn et minsteinnskudd på 3700 kroner, som det trekkes fra for hver reise. Du får da 50 prosent rabatt. Det skal også nevnes at prisene gikk opp 20 prosent samtidig som ordningen kom.



– Man må ha tunga beint i munnen når man skal regne på fergeprisene, det er gjort litt komplisert synes jeg. Jeg har regnet på at om man har 21,5 arbeidsdager i gjennomsnitt per måned så koster det 2645 kroner å reise frem og tilbake til jobb - mot gammel ordning der du betalte 2300 kroner for et 30 dagers kort som du reise så mye du ville på. Det er altså en økning på rundt 300 kroner, forteller Flygel.



Bekymret for barnefamilier

Flygel er ikke så opptatt av de som reiser sjelden slik som turister, men bekymret for barnefamilier i etableringsfasen.

– Dersom man ikke har råd til forskuddsordningen der du må ut med 3700 kroner med en gang, så benytter de fleste Autopass. Jeg frykter at mange småbarnsforeldre som har barn som har fritidsaktiviteter i Harstad vil få problem med å betale. Dersom barna blir holdt borte fra fritidsaktiviteter vil dette på sikt skape sosiale forskjeller og et klasseskille.

– Det er også 20 prosent dyrere for bedrifter med forskuddsavtale enn tidligere ordning, forteller Flygel.

Fredagsrush

– Jeg har opplevd å skulle ta ferge fra Harstad og hjem i 17 tiden, og ikke kommet med ferga da det har vært fullt. Dette har skjedd særlig i sommer og høysesongperioder for turister. Da har jeg måtte vente til neste ferge som går klokken 19. Det er selvfølgelig ikke noe særlig. Om prisene går opp og tilbudet blir dårligere så vil vi på sikt vurdere å flytte til Harstad, sier Flygel.

Selv har han vært med å fremme et forslag som skal hjelpe pendlere.



– Jeg er med Øyriket lokalutvalg og vi la frem forslag til Troms Fylkestrafikk om at pendlere skal få et pendlerpass. Dette passet skal sikre at pendlere blir prioritert når det er rift om plassene på en fergeavgang, sier Flygel.

I kontakt med Troms Fylkestrafikk fikk de til svar at dette var vanskelig å få til og noe de aldri hadde hørt om.

– Det stiller jeg meg undrende til da jeg vet at det har vært tidligere på ferga som går til Ibestad, sier Flygel.

Troms Fylkestrafikk svarer

Daglig leder for Troms Fylkestrafikk Kurt Arild Bones har følgende kommentar til saken.

– Det var i 2012 til 2014 en prøveordning der de som jobbet i Harstad og bodde på Ibestad fikk fortrinnsrett på enkelte fergeavganger på hverdager, sier Bones.

Øyriket Lokalutvalg var i kontakt med Troms Fylkestrafikk sommeren 2020. Den 13.07.2020 skriver Bones følgende i et brev til Øyriket Lokalutvalg:

"Det finnes ingen fergesamband med pendlerpass i Troms. En evt. etablering av en slik ordning er et prinsipielt spørsmål. Det er uansett ingen mulighet for å få på plass en slik ordning for fergesambandet Stornes-Bjørnerå sommeren 2020."

I intervju med HT legger han til at det er en prinsipiell sak.

- Skal man først innføre det på en ferge vil gjerne de andre sambandene også ha denne ordningen.