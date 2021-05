Sterkt redusert straff i sak om vanskjøtsel av husdyr

nyheter

Både mannen selv og hans advokat Tom Ovesen reagerte på straffeutmålingen, som de mente ikke sto i forhold til hva bonden hadde gjort. Spesielt ikke når reaksjonen var på linje med straff utdelt i andre saker, som inneholdt langt verre brudd på dyrevelferdsloven. Utmålingen ble derfor anket inn for Hålogaland lagmannsrett. Ankedomstolen har nå bestemt at straffen gitt av daværende Trondenes tingrett (nå Midtre Hålogaland) skal endres fra seks måneder til 60 dagers fengsel.

Brudd på dyrevelferdsloven: Bonde fra Sør-Troms fikk seks måneders fengsel, forsøker å anke straffeutmålingen - Vi er sterkt uenige i lengden på dem ubetingede fengselsstraffen min klient er idømt. Vi ønsker derfor at selve straffeutmålingen blir gjenstand for ny behandling i Hålogaland lagmannsrett, sier hans forsvarsadvokat Tom Ovesen.

I en tidsperiode på rundt ett år unnlot han å sørge for at hans besetning fikk tilstrekkelig stell, herunder fôr, vann, renhold og tørre liggeplasser. Videre unnlot han å sørge for nødvendig behandling av syke og/eller skadde dyr og om nødvendig avlivning. Som en konsekvens måtte to av dyrene i besetningen avlives. Bonden hadde personlige utfordringer i den aktuelle perioden. Han slet i hverdagen, og maktet en stund ikke å ta godt nok vare på dyrene.