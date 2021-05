Her er det igjen trukket vinnere: – Om du vinner i Evenskjer, bør du følge nøye med

nyheter

Denne gangen er det Postkodelotteriets hverdagsgevinst som deles ut.

– Det betyr at alle lodd i postkoden vinner 10.000 kroner hver. Den heldige postkoden er 9440 PN, og jeg kan røpe at den befinner seg et sted i Sør-Lavangen, skriver Postkodelotteriet i en pressemelding.