Får ikke prisavslag etter funn av asbest

Huset på eiendommen trengte omfattende renovering etter kjøpet. Det var under arbeidet at man fant materialer som man antok kunne inneholde asbest. Et bygningsfirma utarbeidet en rapport. De hadde visuelt avdekket asbest i vegger, under trapper, i himling, i gulvbelegg og trapper. I tillegg til i veggpapp bak asbestoluxplater, i kitt ved vindusglass og i papp på skjulte vannrør, hvorav store mengder av denne ble klassifisert i høyeste risikograd. De nye eierne av ble anmodet om å flytte ut øyeblikkelig.

Fulgte loven

Stevning ble tatt ut ved Midtre Hålogaland tingrett mot Protector Forsikring og de tidligere eierne, med krav om erstatning på cirka 1,3 millioner kroner, inkludert renter. Det springende punktet var for retten hvorvidt det forelå en mangel etter avhendingsloven. Etter en samlet vurdering fant retten at selgerne hadde opplyst i tilstrekkelig grad om eiendommens tilstand, og behovene som var til stede for omfattende arbeid/renovering.