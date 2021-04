Vil bygge ut mer fiber i allerede utbygde områder

nyheter

Sammen med samarbeidspartneren Installasjonsservice er det lokale selskapet i ferd med å kartlegge alle husstandene som fortsatt ikke har kabeltilknytning. Det er blant annet snakk om områdene Vik, Lamhagan og Straumen. I tillegg vurderer Nordkraft andre områder, men har ikke bestemt seg for å fortette der foreløpig.

Regnestykket er enkelt. Jo flere som melder interesse, og jo flere abonnenter å dele kostnader på, jo mer interessant blir det for selskapet å legge fiber til så mange gjenstående husstander som mulig. Investeringskostnadene for selskapet kommer til å variere med antall abonnenter, men det er helt normalt at de går inn med en investering på 30-40.000 kroner per husstand. Over tid kan det likevel bli lønnsomt, gjennom lojale kunder og et solid utbygd nett.