Færre fornyet passet i fjor: Forventer stor pågang i år

– Ikke vent med å skaffe pass

– Politiet i Troms håper innbyggerne våre som har planer om å reise i år, ikke venter lengre, men kommer til oss for å få dette gjort så fort som mulig, skriver politiet i Troms i en pressemelding.

I Troms er det mulig å skaffe time i Nordreisa, Bardu, Finnsnes, Harstad og i Tromsø.

– Vi forventer pågang fra publikum på samtlige steder, så det er lurt å være tidlig ute for å slippe å måtte vente, sier leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo.

På landsbasis ble det søkt om cirka 400 000 færre pass i 2020 enn i et normalår. I tillegg er det cirka 550 000 pass som utløper de neste tolv månedene.

Politidistriktet legger ut ledige timer fortløpende på politiet.no.

– Hvis du ikke finner time med en gang, prøv igjen litt senere. Planlegger man å reise når det åpnes opp igjen, er det ingen grunn til å vente til reisen er booket. Passet er gyldig i 10 år så noen måneder fra eller til får ikke noe å si, sier Skogmo.