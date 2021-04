Begjæring om varetekt for foreldre – mulig vold mot spedbarn

nyheter

- Barnet, som er noen måneder gammelt, er innlagt på sykehus på grunn av skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold. Politiet er i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring. Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt i en pressemelding fra politiet.

Foreldrene er siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette, straffeloven § 282, jf. § 15. Påtalemyndigheten begjærer to uker varetekt, rettsmøter er klokka 10 og 11.

Blant etterforskningsskrittene som politiet gjennomfører er avhør, rettsmedisinsk undersøkelse, ransaking og gjennomgang av beslag. Kripos bistår i saken. Familien er bosatt i Troms.

Forsvarer er advokat Annichen Rye-Holmboe for mor og advokat Jan Tore Olsborg for far. Bistandsadvokat for barnet er Erik Ringberg.