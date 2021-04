Har sannsynligvis skrevet sin siste bok

nyheter

Han har nå gitt ut sitt tredje verk om gamle tider i hjembygda Kasfjord, på nordsiden av Harstad kommune. Den siste er "Kasfjord mellom 1800 og 1850". Tidligere har han utgitt Kasfjord mellom 1850 og 1900, samt Kasfjord etter 1900. Totalt dekker bøkene et tidsrom på 200 år.

Andreas Olsen ble født i Kasfjord i 1934. Allerede i 1949 dro han hjemmefra for å skaffe seg utdanning. Store deler av yrkeslivet arbeidet han innen skoleverket. Han er i dag 86 år, og bor i Tromsø.

– Jeg kommer sikkert til å fortsette å skrive så lenge jeg har helsa. Men det blir nok mest artikler og slikt til eksterne publikasjoner. Eller noe som raskt kan gjøres tilgjengelig for allmennheten digitalt, uten å gi via print først. Tviler sterkt på at jeg selv utgir flere bøker, opplyser han.

Hovedbegrunnelsen er den samme som så mange andre lokalhistorieskribenter opplever. Kostnadene med trykking i bokform er store. Merarbeidet betydelig. Han føler også at han har bidratt tungt til å belyse historien rundt hjembygda og hvordan den og andre nærliggende bygder i gamle Trondenes kommune ble påvirket av samfunnsendringene rundt dem. I fremtiden blir skrivelysten i større grad rettet mot andre interessante ting som har endret vår landsdel.

– Serien om Kasfjord blir etter avtale med Nasjonalbiblioteket etter hvert digitalisert og gjort tilgjengelig for nye generasjoner. Eksemplarer av den siste boken i print er blant annet gitt til Sør-Troms museum og til Kasfjord Vel.

– Prosjekter har jeg nok av. Blir ikke "ledig" med det første. Jeg arbeider blant annet med å granske nærmere Hans Nielsen Hauge og hans påvirkning på sin samtid i Nord-Norge, opplyser Olsen.

