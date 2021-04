En ungdom, en politiker og en næringslivsleder møtes til debatt om bærekraft i Harstad

nyheter

7. mai skal Bær fram Harstad sendes digitalt på en skjerm nær deg. En del av sendingen er paneldebatt der en ungdom, en politiker og en næringslivsleder skal diskutere om hva bærekraft betyr for Harstad, skriver arrangørene i en pressemelding. Tirsdag møttes deltakerne for å gjennomføre og spille inn debatten.

– Vi må sørge for at byen er attraktiv for neste generasjon 7. mai arrangeres «Bær frem Harstad», som har som mål å gjøre byen og næringslivet mer bærekraftig, og dermed attraktiv for unge.

Bær fram Harstad er et event som tar pulsen på bærekraft i Harstad. Som grunnlag til paneldebatten har arrangørene gjennomført en spørreundersøkelse til både næringslivet, VGS-elever og “hvermansen” i harstadregionen. Spørreundersøkelsen er basert på FN’s bærekraftmål, der det blant annet ble spurt hva som er de viktigste bærekraftmålene lokalt.

Samarbeid med næringslivet

Deltakere i paneldebatten er Ole Martin Melbøe Nygård, leder i ungdomsrådet i Harstad, Kris Rokkan Iversen, nestleder i MDG og Benny Jakobsen, hotelldirektør Clarion Choice Arcticus i Harstad. Debatten ledes av moderator, Bård Borch Michalsen, viserektor hos UiT.

Bær fram Harstad arrangeres av avgangskullet på studiet praktisk prosjektledelse ved UiT Campus Harstad, som deres eksamensprosjekt. Bær fram Harstad har også tre oppdragsgivere i samarbeid med hverandre: Harstad Profileringspool, Harstad Sentrum AS og Harstadregionens Næringsforening.

Lokale bærekraftmål

Bær fram Harstad har valgt tre av FN’s bærekraftmål som grunnlag for prosjektet – med lokalt perspektiv:

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

17. Samarbeid for å nå målene

– Vi vil at Bær fram Harstad skal ha fokus på hvordan hele Harstad kan bruke bærekraft som omdømme for å fremstå som en attraktiv region, skape attraktive lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser for neste generasjon, sier arrangørene.

Neste generasjon er opptatt av verdigrunnlag, og vil i større grad ønske at eget verdigrunnlag skal gjenspeiles hos sin arbeidsgiver. Bærekraftmålene er for mange et barometer, som viser hvordan næringslivet jobber med å omstille seg til å møte fremtidens utfordringer.

– Som prosjektgruppe skal ikke vi gi næringslivet kompetanse om bærekraft, men heller peke på hvor viktig det er for de å skaffe seg kunnskap og viten om bærekraft, og anvende dette i egen virksomhet. Bærekraft kan brukes for å bygge regionens omdømme - hvordan kan arbeid med og fokus på bærekraft gjøre næringslivet og kommunen/regionen mer attraktivt for unge jobbsøkere etter endt utdanning.