Slik ligger det an med 17. mai-feiringen i Kvæfjord

Det er konklusjonen fra oppvekstsjef Chris Tandy i møtepapirene til levekårsutvalget. To ganger i vinter søkte kommunen etter noen i kommunens frivillige organisasjonsliv som ville påta seg ansvaret for den lokale 17. maifeiringen. Det ble opplyst både frist for å gi tilbud, og hva kommunen kunne stille opp med av tilskudd og støtte. Ingen har meldt seg. To tilbud på bidrag med kulturelle innslag er imidlertid registrert.

Fikk støtte til utbygging av digitalt lokalradionett i Harstad Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting. Halvparten går til å digitalisere lokalradio. En av aktørene som har fått tilskudd for utbygging på en flere geografiske punkter, er Radio Bardufoss.

Det er forståelig at man kvier seg for å ta et totalansvar midt i covid-19-pandemien. Men dette var et problem lenge før viruset kom til landet. I 2019, 2020 og 2021 ble det tilbudt kr 10.000,- til arrangøren. I tillegg til inntektene alt arrangøren måtte få av kafédriften i Kvæfjordhallen. Videre er kommunen behjelpelig med bestilling av blomster, vasking av Kvæfjordhallen, samt annonsering på kommunens hjemmeside og Facebook. I 2019 tok Kvæfjord idrettslag på seg jobben. Feiringen i fjor ble digital.