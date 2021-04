Jakter investorer til lokalmatplattform

nyheter

Matfra.no er en markedsplass på nett for kortreist mat. 96,8 prosent av selskapet er kontrollert av Mariann Solaas og Kristian Einem Solaas, gjennom Njalla AS. Matfra.no har annonsert at de snart lanserer en kampanje der de inviterer nye aksjonærer å bli med på satsingen.

Mariann går fra å være gründer til å få flere ansatte: – Det blir kjempeskummelt Harstad-gründer Mariann Solaas startet sitt eget firma i 2019. Nå skal hun ekspandere – og får derfor hjelp fra Kupa til hvordan hun kan bli en god leder.

Verktøyet de bruker er folkeinvest.no, der alle som ønsker kan investere i oppstarts- og vekstbedrifter som åpner for nye investorer gjennom emisjoner. Dette betyr i praksis at selskapene øker antall aksjer og selger de nye aksjene for å hente inn nødvendige penger for å videreutvikle bedriften.