Helsemyndighetene jobber for tiden med å få på plass et vaksinesertifikat for fullvaksinerte eller folk som har vært smittet med koronaviruset. Den første versjonen er ifølge NTB ventet 4. mai.

Ifølge NRK går arbeidet i to hovedsaker: De tekniske løsningene og hvordan vaksinesertifikatet skal brukes i praksis.