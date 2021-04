Vi må jo puste!

nyheter

Vi ble optimistiske og satte opp leveggen. Det ble som en nordnorsk sommerdag. Jeg satt og duppa litt i sola – uten ullteppe rundt knærne, uten yttertøy. Deilig! Jeg så fram til en ettermiddag på Klåpheia. For de av dere som ikke kjenner Klåpheia, vil jeg opplyse at det er platået på toppen av monsterbakken under «Tour d’Andørja». Det er bratt å gå opp også, men ikke så tungt som å sykle. Det er greit. Jeg så fram til litt trening – og utsyn mot Vågsfjorden og Senjafjell i vårkveldssol. Vi skulle bare lage middag. Kortreist kveite, med ikke fullt så kortreist fennikel, og Kvæfjordpoteter. Plutselig sa mannen min: «Se ut!» Jeg trodde nesten ikke det jeg så. Ute var det full vinter. Snøen kom vannrett, og lufta var som hvit velling. Høsten må ha vært kjapt innom mens jeg stod med ryggen til.

Det er ikke uvanlig, jeg vet det. Det er heller ikke et utslag av klimakrisen. Slike skiftninger har folk levd med her nord – bestandig. For en østlending er det bemerkelsesverdig, jeg kjenner at jeg liker det uforutsigbare. Det ble en rolig kveld med vedfyring innendørs.

På telefonen har det tikket inn meldinger om klimatoppmøtet John Biden har tatt initiativ til. Jeg vet at det finnes klimafornektere, akkurat som det finnes Covid -fornektere. Det får bare være sånn. Men verden har ikke tid til å vente på dem. De må gjerne stå foran Stortinget med plakater – men helst ikke samles til tette møter i låver på Hadeland. Det siste har allerede kostet to personer livet.

Klimaendringene har sammensatte årsaker. Men det er hevet over tvil at vi påvirker utviklingen med levemåten vår. Iblant opplever jeg både klimafornektere og Covid - fornektere som unger i trassalderen. De vil følge egen vilje, og ingen skal frata dem den «friheten». Gamle Paulus sa kloke ting iblant. Han hadde for seg en gjeng med mennesker som var opptatt av regler og individuell frihet. Paulus sa til folket at de hadde frihet til alt, men ikke alt var like lurt. Friheten skulle ikke brukes til å følge egne lyster og ulyster i ett og alt. Poenget er at vi har et ansvar for hverandre – for virkeligheten og livsgrunnlaget til mennesker på kloden – og fremtida til våre barn og barnebarn. Jeg var en gang på et møte i India og ville gå til stranda for å bade sammen med mine sari–kledde indiske medsøstre. Det var utrolig å se med hvilken selvfølgelighet de spaserte ut i bølgebruset i sine fargerike draperte stoffer. Jeg var den eneste med badedrakt. Det var herlig. Helt til jeg kikket ned på sanda som ble avdekket hver gang bølgene trakk seg tilbake. Der lå det tusenvis av døde små fisker. Ingen skjønte hva det kom av. Ingen hadde sett det før. Kanskje var det et tegn på at økosystemet var kommet i ubalanse? Nå feier den andre bølgen av pandemien hardt innover India.

Iblant er det vanskelig å holde seg i vater når flommen av ikke så gode nyheter feier inn over oss. Derfor ble jeg glad når jeg leste om en ny norsk oppfinnelse som ønsker å bidra til balanse i klimaregnskapet. Et nytt økonomisk system skal hjelpe til så regnskogen kan få stå og fortsette å være verdens garantist for tilstrekkelig produksjon av oksygen. Vi må jo puste! Det kan være vanskelig for oss her oppe i vårsnøen å ta inn over oss at regnskogen i Guyana er avgjørende – også for oss. Den nye norske oppfinnelsen har som forutsetning at det må lønne seg økonomisk å bevare naturen – ellers ser det ut til at vi ikke kommer noen vei.

Paven snakker om vårt Noa-øyeblikk. Dere husker Noa, fortellingen om mannen som bygde en stor båt som rommet eksempler på alle utryddingstruede arter på jorden. Han kom i mål – så vidt – før storflommen sveipet inn over landet og druknet alt. Paven hevder at vi er inne i vårt Noa-øyeblikk med tanke på livet på jorda nå. Vi kan velge å treffe radikale avgjørelser. Ta noen grep vi knapt har prøvd før. Han mener neppe at vi skal bygge en ny ark. Alt dette krever at vi legger trassen til side og erkjenner at vi henger sammen med hverandre, både de i regnskogen og vi som går og sykler på Klåpheia. Det handler om å sette hensynet til helheten og til framtida foran egen bekvemmelighet.

På den måten kommer kjærlighetens vilje til å gjøre godt litt høyere opp på agendaen. Vi kunne for eksempel se på det som en kjærlighetshandling å ta på munnbind når vi går inn i butikker, på biblioteker eller apoteker – så kan de som jobber og er der hele dagen, slippe. Man blir jo litt klam bak en slik maske…

Kanskje er det mulig å benytte den samme kjærlige viljen til å bekjempe andre truende «virus» som sult, vold og fattigdom. Men det blir en ny tanke og en annen tekst. God helg!