Oss utropstegn imellom

nyheter

I dag er det ett år siden jeg uerfaren og lærevillig inntok rollen som nestleder for MDG – og ble kastet ut i et parallelt univers hvor spillereglene læres mens du går. Den mest krevende delen av pensumet for meg har så langt vært i møte med mediehverdagen. Med bakgrunn fra akademia, er jeg vant til at ulik kunnskap og flere vurderinger veies opp mot hverandre, at man tar forbehold og at man er en del av en slags evighetssamtale der nye funn gir nye spørsmål som krever nye svar. Og ordrikt blir det ofte når man skal skape rom for alle slike hensyn.

Men i norske medier i 2021, er det utropstegnet som regjerer. Redaksjonene vil helst ha svart mot hvitt, konflikter som setter sinn og følelser i kok, og klikkbare overskrifter som skyller over leserne fra en digital ropert.