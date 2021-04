Legger ned «Vågsfjord krigshistorie»

nyheter

Forfatteren har gjort et stort arbeid med å dokumentere hendelser fra andre verdenskrig i Harstad-regionen. Mye av det han har gravd fram har bare i liten eller ingen grad vært omtalt i bokform tidligere. Noe av informasjonen han kom over eksisterte bare på «folkemunne». Under arbeidet fant han også at deler av det vi trodde skjedde viste seg å være feil eller overdrevent.

Kostnader og tidsbruk

– Kostnadene ved å utgi på print har økt til det dobbelte siden jeg begynte med virksomheten. Det er i tillegg svært tidkrevende. Siden Vågsfjord krigshistorie er et lite forlag, har distribusjon vært en merkbar utfordring. Jeg velger derfor å legge ned forlaget, selv om det har vært utrolig spennende og givende å holde på, forteller Isachsen.