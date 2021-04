Festspill-forestilling reddes av innreisetillatelse

nyheter

Den kanadiske koreografen Frédérick Gravel og hans assistent Jamie Wright har fått innvilget innreisetillatelse i henhold til de nye innreiseforskriftene. Forskriftene, som trådte i kraft onsdag 14. april, gjør nå at Carte Blanche-forestillingen «But Then, We’ll Disappear (I’d Prefer Not To)» kan produseres og ha premiere under Festspillene i Bergen i juni, før de kommer til Harstad og Festspillene i Nord-Norge 22. juni.

Produksjonen, som allerede er utsatt med ett år grunnet pandemien, var lenge usikker for årets Festspill grunnet innreisereglene:

– Vi er svært glade for at de nye søknadsbaserte unntakene kom på plass i tide. Særlig vil vi berømme Sjøfartsdirektoratet, som behandler søknadene, for imøtekommenhet og vilje til å finne en løsning. Sammen med politisk ledelse og byråkratiet både lokalt og nasjonalt klarte vi å komme i mål, og kan nå fortsette arbeidet i Carte Blanche på et tilnærmet normalt nivå, sier Tone Tjemsland, direktør i Carte Blanche.

Forestillingen er planlagt å turnere både i Norge og på sikt i utlandet. Produksjonen har derfor stor betydning for Carte Blanche, og vil sikre normal drift for kompaniet fremover når samfunnet åpner opp igjen.

– For oss var det helt avgjørende å starte den kreative prosessen nå med hele teamet for å kunne ha premiere under Festspillene i Bergen, og dermed unngå en avlysning av hele prosjektet og den påfølgende turneen til høsten, sier teatersjef i Carte Blanche, Annabelle Bonnéry.

– Vi er alle klare til å begynne, og vi gleder oss veldig til å kunne opptre igjen for publikum i Norge, og for skolene i Vestland fylkeskommune og Bergen. Disse forestillingene vil også gi oss muligheten til å invitere internasjonale fagpersoner og fortsette vårt arbeid for internasjonal synlighet, fortsetter teatersjefen.