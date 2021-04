nyheter

Landsmøtet er i år digitalt og varer fra fredag til lørdag denne helgen. Så langt ligger det ikke an til voldsom debatt på partiets landsmøte.

For Even Aronsen (V) er det viktig å kjempe for vern av arktiske områder, avvikling av leterefusjonsordningen for olje, barnehagegaranti og styrking av yrkesfag.