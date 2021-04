Inviterer til intimkonserter

nyheter

– Dette er et konsept jeg lenge har tenkt på å få til, først og fremst for å skap litt aktivitet i sentrum. Lokalene er ikke større enn at det kun er plass til rundt 25 personer med en meters avstand, pluss en egen liten scene der artistene skal opptre. Jeg er svært glad for at Harald Markussen og Knut Holte, som har med seg bassist Åsmund Wilter Kildal Eriksson, har sagt ja til å innvie dette konseptet, der jeg tar sikte på å få til flere ulike intimkonserter fremover, forteller Dagsvold.

Tilbud til lokale artister

– Målsettingen med dette konseptet er å kunne tilby lokale artister, alt fra solooptredner til til band, å vise seg frem utover våren og sommeren. Av plasshensyn vil det for det meste kun bli snakk om akustiske "Unplugged" opptredener uten PA- anlegg. Likevel har jeg stor tro på at dette vil slå godt an, sier hun.