Harstadværing og Frp-politiker Per-Willy Amundsen jubler over at Nord-Norgebanen er nærmere realisering enn noen gang i løpet av de over hundre årene det har blitt jobbet for jernbane i nord.

– Jeg er veldig glad for at det ble gjort et historisk vedtak i dag. Dette er en kamp som går over flere generasjoner. Men selv om vedtaket er gjort er vi på ingen måte ferdig med denne kampen, sier Amundsen.