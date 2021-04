nyheter

Torsdag i neste uke tar han igjen opp saken i en interpellasjon i kommunestyret. Nå krever han at alle som søker, skal få tilbud. Ingen skal være nødt forlate byen fordi de ikke får plass i barnehage til barnet, mener han

Foreldre fortviler

Stenstrøm har fått flere henvendelser fra fortvilte barnefamilier etter at han tok opp saken i kommunestyret og oppvekstutvalget. Enkelte forteller at de har vært nødt til å flytte fra byen for å få plass i barnehage til de små.