Tiendeklassinger har valgfag i stallen: – Mye bedre enn vanlig skole

På ungdomsskolen kan elevene velge mellom ulike valgfag. Et av fagene de kan velge er «innsats for andre», som har som mål å gi elevene innsikt i frivillig og holdningsskapende arbeid.

Elevene som har valgt innsats for andre som valgfag har tidligere brukt mye tid på å hjelpe til på blant annet sykehjem. Det siste året har koronaen satt en stopper for besøk på sykehjem, noe som førte til at valgfagslærer på Seljestad ungdomsskole, Karl-Martin Sørvoll, måtte finne nye måter å sette elevene i arbeid på. Det endte med at han skrev en Facebook-post der han lurte på om noen bedrifter i harstadområdet kunne tenke seg å ta imot en gjeng med tiendeklassinger til å utføre frivillig arbeid.