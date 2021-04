nyheter

Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager, som hjerte- og karsykdom, stress, søvnproblemer, angst og depresjon.

- I samarbeid med Easymeeting AS skal Pensjonistforbundet etablere digitale møteplasser tilpasset eldre. Målet er å bruke teknologi som hjelpemiddel til at eldre kan ha mer kontakt med sine nære og kjære, sier Stein Tore Øien i Easymeeting AS.