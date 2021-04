Regionens første koronapasient var sannsynligvis aldri smitta: – Ukjente mennesker skjelte meg ut

nyheter

Verken samboeren, barna eller noen andre av hennes nærkontakter testet positivt, og det forundret henne. For å få bekrefta eller avkrefta mistanken om at noe var galt, ba hun om å få teste seg på nytt, men dette ble avvist av ETS medisinske senter på Evenskjer som opplyste at det ikke var nødvendig. To – tre ganger avviste de ny testing.

– Har du advokat?

Etter et tøft år med mange bekymringer og tanker om hun virkelig hadde vært smitta, bestemte Lisa Mari seg for å ta en blodprøve som kunne avdekke om hun hadde antistoffer i blodet. Dette ble også avvist fordi det ifølge ETS medisinske senter ikke var nødvendig.