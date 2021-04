Harstadkvinne mener hun ble presset ut av jobben, krever erstatning på over to millioner kroner

nyheter

Det er satt av hele fem dager til hovedforhandlingene, som begynner mandag i Trondenes tingrett. Kvinnen krever erstatning og oppreisning. I tillegg til erstatning for fremtidige økonomisk tap. Stevningen er rettet mot det aktuelle firmaet v/styreleder. Det hele startet i juni 2019, da arbeidstakeren varslet arbeidstilsynet via hovedverneombudet i bedriften om påståtte kritikkverdige forhold.

Inngikk forlik etter tvist i arbeidsretten En kvinne fra Sør-Troms fikk sparken av en stor arbeidsgiver i Harstad. Hovedbegrunnelsen var at hun hadde for mye sykefravær.

Spesifikt påpekte kvinnen uforsvarlig arbeidssituasjon, manglende tilrettelegging og oppfølging under en sykemeldingsperiode. Herunder utstøting- og fratakelse av arbeidsoppgaver, manglende arbeidsavtale og fravær av tillegg i lønn for ledelsesoppgaver. Ifølge sluttinnlegget saksøkers advokat har sendt tingretten fikk varslet bare negative konsekvenser. I stedet for opprydding ble arbeidstaker møtt med ekskludering fra en planlagt ledersamling internt i bedriften.