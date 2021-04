– Fasting er bra for kroppen: Alaa Alzaed om ramadan

nyheter

Muslimer verden over markerer ramadan for tida, også de som bor i Harstad.



– Hvordan markerer dere ramadan?

– Vi spiser ikke før om kvelden. Siden vi ikke kan følge når solen går ned og opp i Norge så følger vi Saudi-Arabia sine tidspunkter.

Først klokken 19.14 om kvelden kan 22-åringen nyte sitt første måltid for dagen. Og etter klokken 05.20 om morgenen skal det ikke spises før til kvelds.

Muslimene spiser mye mat med proteiner.



– Vi spiser sammen med familien. Ofte to måltider før vi begynner å faste igjen.





Ramadan kommer på litt forskjellig tidspunkt hvert år.

– I år feirer vi ramadan fra 13. april til 12. mai, sier Alzaed.

Spiser med familien



– Vi spiser ofte mat vi er vant til fra det landet vi kommer fra. Så har vi yoghurt til.

Dadler er en viktig del av kostholdet i ramadanperioden.

Så er det slik at vi må spise enten tre, fem, syv, eller et annet oddetall antall dadler for at det skal bli riktig balanse i kroppen.

Grunnen til at muslimene faster er at de vil føle hvordan de fattige har det. I tillegg mener de at det skjer en renselse av kroppen.

Det er vanlig å rydde og vaske hjemme før familien samles til et felles måltid på kvelden.

Hun forteller også at man i ramadan spiser i en periode på åtte timer i døgnet og faster i 16 timer.

Gir penger til fattige

– Vi gir 2,5 prosent av det vi har tjent i løpet av et år til fattige, og vi velger selv hvem vi gir til, forteller Alzaed.

Hennes familie har enda ikke bestemt seg for hvem de skal gi penger til i år.

– Det er pappa som bestemmer, men vi tenker kanskje å gi penger til onkelen min. Dette fordi huset hans i Syria er ødelagt og han må bygge nytt hus, forteller hun.



– Ett av høydepunktene med ramadan er at man tilbringer mye tid med familie, sier Alazaed.

Ungdommer begynner rolig

Ofte begynner unge muslimer å faste i ungdomsårene. Selv prøvde Alzaed å faste for første gang da hun var 13 år gammel.

– Jeg fastet ikke hele dagen da, men til rundt klokken 13. Barn vil gjerne være med på å faste fordi de ser at de voksne gjør det, men det er ikke alltid de klarer å faste hele dagen, hevder Alzaed.

Syke og gravide faster ikke

Helsenorge.no skriver følgende på sin hjemmeside om ramadan: Barn og psykisk syke er unntatt fasten. Det samme gjelder hvis fasten kan forverre din sykdomstilstand eller forlenge sykdomsperioden. Det kan også gis utsettelse eller dispensasjon i noen livssituasjoner (f.eks. alderdom, graviditet og amming) og under enkelte andre forhold (f.eks. lange reiser, tungt fysisk arbeid, aktiv militærtjeneste og krisehåndtering).