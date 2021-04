AP-satsing på samisk: Evenesordføreren jubler

nyheter

– Dette vil kunne bli en skikkelig vitamininnsprøyting for arbeidet med å sikre og styrke det samiske språket i vårt område, håper Terje Bartholsen. Evenesordføreren er utsending fra Nordland til Arbeiderpartiets digitale landsmøte som pågår i helga.

Ordrett er vedtaket fra Aps landsmøte slik: «Styrke etablerte refusjonsordninger og etablere nye ordninger til kommunene for å styrke samisk språkopplæring og øke antall språkbærere.» Forslaget ble fremmet av Ronny Wilhelmsen.

– Både i Evenes og i våre nabokommuner har samisk språk vært nesten helt borte. Mange jobber hardt for å ta språket tilbake. Kommunene jobber også bevisst med dette, ikke minst i skolen. Men det er veldig bra at vi skal kunne styrke dette arbeidet ytterligere hvis Arbeiderpartiet gjør et godt valg til høsten, sier Bartholsen.