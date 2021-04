nyheter

Klokka 14 kunne Grottebadet åpne dørene igjen etter å ha hatt stengt siden 3. mars. Først sørget de lokale restriksjonene for at Grottebadet måtte stenge, og like før påske kom de nasjonale reglene som videreførte stengingen.

Nå er daglig leder Kjetil Christoffersen er utrolig glad for å endelig kunne ta imot svømmeglade harstadværinger igjen.