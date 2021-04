Endelig live-musikk i Harstad

nyheter

Et kraftig forsterket band, gjorde sitt beste for å glede et skuffende lite publikum, og klarte det med bravur.

Akkurat denne kvelden gir jeg blaffen i både terningkast, og alt annet fjas, og nøyer meg med å beskrive gleden over levende musikk igjen. Det gjorde rett og slett godt. De aller, aller fleste kjenner Topcoat fra en svett pub, eller etter eller annet utested, der de som regel fyller dansegulvet. Så litt annerledes når man opplever dem på en stor scene, med alskens coronaregler og annet som kunne sette en demper på stemningen.