Utfordrer Ap om rusreformen før landsmøtet: – Handler om å redde liv

​Lørdag skal det stemmes om rusreformen på Arbeiderpartiets landsmøte. Even Aronsen (V) utfordrer AP-leder Kari-Anne Opsal, Tom Einar Karlsen (Ap) og Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms til å stemme for reform.