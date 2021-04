Prosedyrene er i gang

nyheter

– Forklaringen til tiltalte fremstår for retten som lite troverdig. Måten han forklarer seg er tydelig tilpasset. I hans søk på nettet i deler av perioden tiltalen gjelder har han søkt hundrevis av ganger på ord som indikerer at han har vært i kontakt med mange flere mindreårige, enn det tiltalte selv indikerer, mener Robertsen.

Rettssak mot ex-lærer i harstadskolen: – Vi var livredde for om han hadde gjort noe mot elevene våre Elever som hadde undervisning i nettvett ga etter pågripelsen av tiltalte uttrykk for at de ikke skjønte hvorfor de ble bedt om å la være å gjøre enkelte ting på nett, når han (tiltalte) gjorde det.

Mannen er blant annet tiltalt for å ha sendt nakenbilder og mottatt slike fra mindreårige jenter ved en rekke anledninger over mange år. Han har delvis tilstått å ha drevet omfattende chatting med barn i en seksuell setting. Han er også tiltalt for å oppfordre mindreårige til seksuelle handlinger med seg selv.