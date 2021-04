nyheter

Dette fortalte en tidligere kollega av tiltalte i sitt vitnemål i Trondenes tingrett onsdag. Ungene på skolen leste i avisen og fikk via omveier vite hvem den mannlige ansatte var, i tiden etter at vedkommende ble pågrepet våren 2019. Ungene kjente han godt fra hverdagen som elever. Ikke minst siden han blant annet sammen med politiet var involvert i å informere elevene om hva de måtte passe seg for når de surfet eller chattet på internett. Det ingen hadde den fjerneste anelse om, var at han gjennom sin adferd online representerte nettopp en slik trussel.

– Engasjert og dyktig

Ex-arbeidskollegaen ga tiltalte gode skussmål som fagperson. Hun beskrev han som engasjert, kunnskapsrik, forskningsorientert og en god samtalepartner i hverdagen. Sjokket da det kom fram at han var arrestert, og hva politiet mente han hadde gjort, var totalt.